Oszuści naciągają na "tani gaz". W woj. śląskim lawinowo rośnie liczba poszkodowanych. JEST SPRAWA! Program DZ i TVP3 Katowice

Były oszustwa na wnuczka, na policjanta - teraz oszuści naciągają mieszkańców województwa śląskiego na "tani gaz". Do stracenia jest naprawdę dużo. Samo odstąpienie od umowy, kosztuje kilka tysięcy złotych. Mimo licznych apeli i ostrzeżeń między innymi Federacji Konsumentów w Katowicach, liczba poszkodowanych przez nieuczciwe firmy wciąż rośnie.

Na czym polega przekręt na "tani gaz"? - Zapotrzebowanie na energię elektryczną, na paliwa gazowe, to właściwie istotny aspekt naszego codziennego życia. Nie podpisując umowy, potencjalni odbiory mieli obawy, że mogą z tej usługi nie skorzystać. Do tego dochodzi czynnik w postaci konsultanta, który przekazał niejasne informacje, a nawet niektóre informacje nie były zgodne z prawdą. To wszystko spowodowało, że poszkodowani podpisali te umowy - mówi Iwona Zapart, prezes Federacji Konsumentów w Katowicach.

- Konsultant zapewniał, że ta umowa jest korzystna. Korzystna, czyli przeważnie równoznaczna z tańsza. A skoro tańsza, to warto by z niej skorzystać - dodaje Zapart