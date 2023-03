Oto najlepsze MEMY o wędkarzach! A to z okazji dawnego Dnia Wędkarza, świętowanego 19 marca. Można się pośmiać!

A Wy kiedy świętujecie? 19 marca czy 23 czerwca?

Wędkarstwo w ostatnich latach jest tak popularne, że organizowane są nawet wyjazdy dla wędkarzy. Nie tylko na okoliczne stawy, ale nawet zagraniczne! Wielu Polaków wybiera się na przykład do Szwecji, czy Holandii. Spędzają kilka dni w doborowym towarzystwie i robiąc to, co lubią najbardziej, czyli wędkując.