Pamiętacie dawne Dni Wodzisławia Śląskiego? Świętowaliśmy nawet przez tydzień. Były ciekawe gadżety. Zobaczcie pamiątki, stare zdjęcia

- Od 1978 roku Dni Miasta odbywają się co roku, oczywiście pomijam sytuację związaną z pandemią koronawirusa. Co ciekawe, przy okazji powstawały oryginalne gadżety. Miasto zlecało ich produkcję np. Zakładowi Ceramiki w Bolesławcu. Obowiązkowe były przypinki i proporczyki. W latach 70. na kramach można było kupić szklanki, talerze, popielniczki, wazony, talerze, plakietki, długopisy, kufle do piwa. Naturalnie z motywem nawiązującym do Wodzisławia Śl. Do dziś mieszkańcy przynoszą do Muzeum zachowane pamiątki. Bardzo cenne - dodaje Kłosińska.