Pamiętacie ostatni Śląski Klasyk, czyli mecz GKS Katowice z Górnikiem Zabrze? Zobaczcie zdjęcia ze spotkania sprzed 5 lat

GKS Katowice i Górnik Zabrze w rozgrywkach pucharowych zmierzyły się do tej pory dwanaście razy (w ligowych 62). Bilans tych spotkań pokazuje jak wyrównana była to rywalizacja: katowiczanie triumfowali pięć razy, zabrzanie sześć i raz padł remis. Różnica bramek minimalnie na korzyść Górnika: 16-15.

Tym razem faworytami - na papierze - będą goście. Ekipa Bartoscha Gaula ma jednak na koncie trzy ekstraklasowe porażki z rzędu i chcąc uniknąć gorącej i nerwowej zimy musi przede wszystkim skupić się na walce o ligowe punkty. Z kolei GKS znajduje się na fali wznoszącej, w Fortuna 1. Lidze wspiął się na piąte miejsce z trzypunktową stratą do drugiego, a seria meczów bez porażki wzrosła już do siedmiu (trzy zwycięstwa ligowe, jedno pucharowe oraz trzy pierwszoligowe remisy.

W drodze do dzisiejszego meczu GKSpokonał rezerwy Pogoni Szczecin 2:0 (gole Bartosz Jaroszek i Dominik Kościelniak). Zabrzanie natomiast na Bukową trafili po innym prestiżowym derbowym starciu z Ruchem Chorzów (1:0, gol Rafała Janickiego). Stawką konfrontacji będzie nie tylko awans do 1/8 Fortuna Pucharu Polski, ale także premia finansowa. Zwycięzca zapewni sobie premię w wysokości co najmniej 90.000 zł, natomiast pokonany pokwituje połowę tej kwoty.