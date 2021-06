Park Śląski znowu pełen ludzi. Na taki weekend długo czekaliśmy. Wszystko z powodu pandemii

Park Śląski w Chorzowie to jedno z ulubionych i najpopularniejszych miejsc dla mieszkańców aglomeracji śląskiej. Nie tylko dlatego, że znajduje się blisko, o przysłowiowy rzut beretem, ale także dlatego, że uroczo wygląda o każdej porze roku. To wymarzone miejsce do rodzinnych spacerów czy aktywnego wypoczynku.