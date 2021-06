Perć Akademicka na Babiej Górze ponownie otwarta dla turystów. Trzeba jednak uważać, bo na Królowej Beskidów nadal panują warunki zimowe

Majówka z czystymi górami, czyli nasiona kwiatów, sadzonki i karmniki za sprzątanie wiślańskich szlaków!

Wisła, wzorem innych miejscowości, zachęca do gruntownych, wiosennych porządków. Przede wszystkim na górskich szlakach, na których w ostatnim czasie bardzo zwiększył się ruch, a co za tym idzie – również ilość śmieci. Akcja potrwa przez cztery dni, od piątku do poniedziałku, czyli przez całą majówkę. Co ważne – za każdy zebrany worek śmieci można otrzymać upominki, które również przysłużą się przyrodzie – nasiona kwiatów miododajnych, sadzonki drzew czy karmniki dla ptaków.