Переговори з росією. Український уряд у будь-який момент готовий сісти за стіл переговорів. Negocjacje z rosją

На жаль. А в тому, що хоче робити російська федерація – і чого вона поки що не хоче робити. Україна неодноразово пропонувала справжні та предметні мирні переговори не лише з 24 лютого, а й раніше, від початку мого перебування на посаді. Війна на Донбасі розпочалася у 2014 році. Потім, 24 лютого цього року, розпочалася повномасштабна війна. Агресор – росія. Як може бути мир, якщо росія не готова до миру?” – сказав президент.Своєю особистою метою у війні проти росії Зеленський назвав лише перемогу. «У війні за незалежність та проти терору не може бути золотої середини. Після масових вбивств, зґвалтувань, тортур та депортації сотень тисяч людей ми маємо зробити все, щоб захистити наш народ та нашу країну», – зазначив він.

24 лютого росія розпочала жорстоку та криваву війну проти України, проводить масовані обстріли та бомбардування українських міст та селищ, чинить репресії та геноцид проти мирного населення на тимчасово захоплених територіях. Увесь народ України бореться за право бути вільними громадянами Європейської країни.

Władze ukraińskie są gotowe w każdej chwili usiąść do stołu negocjacyjnego z rosją, ale jest problem – rosja nie jest gotowa do pokoju. O tym Prezydent Ukrainy powiedział to w wywiadzie dla Die Zeit. Wszyscy mieszkańcy Ukrainy walczą o prawo do bycia wolnymi obywatelami europejskiego kraju.

Solomiia Mykytsei

