Piast Gliwice. Czterech piłkarzy ma szukać nowego klubu! Gliwiczanie pojechali na zgrupowanie w Rybniku-Kamieniu

W kadrze na zgrupowanie znaleźli się nowi piłkarze, którzy dołączyli do zespołu w przerwie zimowej - Rauno Sappinen, Tihomir Kostadinov i Michał Kaput. Sztab szkoleniowy zdecydował się zabrać do Rybnika-Kamienia również trzech młodych zawodników, którzy na co dzień występują w Akademii Piłkarskiej Piasta. Pod okiem Waldemara Fornalika trenować będą Patryk Fabian, Jakub Niedbała i Bartosz Łuczak.