Piast Gliwice ma nowy Fanshop ZDJĘCIA Można kupić nową koszulkę meczową. Na otwarciu byli piłkarze

„Dzięki współpracy z firmą 4F, przenieśliśmy nasz Fanshop do lepszej i bardziej prestiżowej lokalizacji w CH Forum. Do tej pory kibice Niebiesko-Czerwonych mogli tam kupować bilety na mecze Piasta, a teraz do oferty trafi również koszulka meczowa na sezon 2022/23” - pochwalił się gliwicki klub na swojej stronie.

Nową koszulkę meczową można nabyć w Oficjalnym Sklepie Piasta Gliwice przy Okrzei 20, stronie internetowej Sklepu Piasta Gliwice, a także w sklepie 4F w CH Forum.