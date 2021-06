Piast Gliwice ma zawodnika z Legii Warszawa. Waldemar Fornalik zostaje na następny sezon!

Nowi piłkarze w barwach Piasta to Michael Ameyaw z Widzewa Łódź, Miguel Munoz z hiszpańskiego Realu Murcia i Ariel Mosór. Ten ostatni wczoraj związał się z gliwickim klubem kontraktem ważnym do czerwca 2024 roku (z opcją przedłużenia o 12 miesięcy). 18-letni obrońca przyszedł z Legii Warszawa. Jest synem byłego piłkarza m.in. GKS-u Katowice i Ruchu - Piotra.

Ariel Mosór cieszy się z przenosin z Warszawy do Gliwic

- Jestem zadowolony z przejścia do Piasta - powiedział urodzony w Katowicach Ariel Mosór. -Myślę, że tutaj rozwinę się jako zawodnik, bo to bardzo dobre do tego miejsce. Na pewno jestem zawodnikiem młodym i mam długą perspektywę bycia młodzieżowcem, dlatego przede mną dużo nauki. Chcę się jak najbardziej rozwinąć, ale też pokazać, że potrafię grać w piłkę - dodał nowy nabytek Piasta, który swoją przygodę z piłką rozpoczynał w Unii Warszawa. W barwach Legii zaliczył w 2020 roku dwa występy w Ekstraklasie.