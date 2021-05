Piast - Podbeskidzie 2:0. Snajper na miarę Europy. Dublet Świerczoka pogrążył Górali

Robert Kasperczyk przyjechał do Gliwic z duszą na ramieniu, bo musiał w obronie załatać dziury po Filipie Modelskim (kartki) i Rafale Janickim (kontuzja). Po drugiej stronie boiska Górale pokładali nadzieję w duecie napastników Biliński - Roginić, ale gdy już przedostali się z piłką na połowę Piasta, to brakowało im dokładności.

Trener Waldemar Fornalik ostrzegał przed meczem, że będzie to obowiązek niełatwy, bo Podbeskidzie miało w Gliwicach ratować ligowy byt. Ale gdy można liczyć na takiego napastnika jak Jakub Świerczok, wszystko staje się dużo prostsze - po dublecie w Bielsku-Białej w rundzie jesiennej, napastnik Piasta po raz kolejny pogrążył zespół Górali i przybliżył swój zespół do gry eliminacjach Ligi Konferencji Europy.

Być może najważniejsze zdarzenie dla losów meczu Piasta z Podbeskidziem miało miejsce... w Lublinie, gdzie dzień wcześniej Raków Częstochowa triumfował w finale Pucharu Polski. To otworzyło przed gliwiczanami szansę na udział w europejskich pucharach, a że w grze o czwarte miejsce jest aż pięć zespołów, to wywiązanie się z roli faworyta w starciu z Podbeskidziem było dla gospodarzy obowiązkiem.

Piast zachował koncentrację do końca i wygrał w pełni zasłużenie, i to mimo problemów kadrowych. Kartkowa pauza Tomasa Huka i kontuzja Jakuba Holubka sprawiły, że trener Fornalik musiał przemeblować obronę, a od początku zagrał Tomasz Mokwa, który wciąż dochodzi do siebie po złamaniu ręki, a na boiskach PKO Ekstraklasy spędził do tej pory zaledwie 32 minuty. Gliwiczanie stworzyli jednak z tyłu zgrany monolit i zachowali czyste konto, w czym pomógł także Frantisek Plach. Słowak popisał się paradą przy strzale Wilsona z dwóch metrów od linii bramkowej.

Bielszczanie jak zwykle wykazali się determinacją, ale sam góralski charakter to za mało. W Gliwicach zabrakło im przede wszystkim jakości, by móc nawiązać rywalizację z silnym Piastem. Tym samym, w walce o utrzymanie po stronie Podbeskidzia stoją już tylko matematyczne szanse.