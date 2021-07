Pielgrzymka na Jasną Górę wspólnoty "Wiara i Światło". Spotkali się w Częstochowie w 50-lecie działalności

Ruch "Wiara i Światło" (Association internationale Foi et Lumière; International Association Faith and Light; znany też w Polsce jako Wspólnoty muminkowe) to międzynarodowy ruch świecki, związany z Kościołem katolickim, oparty na pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, utworzony przez Marie-Hélène Mathieu i Jean Vaniera podczas pielgrzymki do Lourdes w 1971. Założone podówczas pierwsze wspólnoty ruchu otrzymały od papieża Pawła VI w 1973 formalne potwierdzenie swego powołania jako ruch "Wiara i Światło".