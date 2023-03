PIERWSZY HOSTEL w centrum Częstochowy. Takiego miejsca na mapie miasta jeszcze nie było. Zobaczcie, jak wygląda w środku! MAMY ZDJĘCIA

Hostel Open Garden znajduje się przy ulicy Kilińskiego 32/40 - dokładnie w tym samym budynku, w którym funkcjonowała kiedyś dyskoteka Prasowa, a następnie Mexicopelia. Obecnie znajduje się tam między innymi restauracja La Gondola. Sam hostel powstał w części, która nie była użytkowana od ponad 20 lat.

Stworzenie tego typu obiektu to wspólna inicjatywa Spółdzielni Śródmiejskiej oraz Fundacji dla Rozwoju. Część inwestycji sfinansował Urząd Wojewódzki w Katowicach ze środków europejskich.

- Tak naprawdę pracowaliśmy nad tym projektem od 2016 roku. Wtedy to po raz pierwszy zwróciłam się do zarządu Spółdzielni Śródmiejskiej z zapytaniem o przeznaczenie tego budynku. Od lat stał pusty i zaniedbany. Uważałam, że to doskonałe miejsce na stworzenie miejsca oferującego noclegi - mówi Marta Zmitrukiewicz, prezes Fundacji dla Rozwoju. - Budynek znajduje się w ścisłym centrum miasta. Jest dobrze skomunikowany. Od alei dzielą nas dwie minuty spacerem. Ostatecznie na ten cel udało się pozyskać środki z Unii Europejskiej. Sama budowa i wykończenie oraz wyposażenie obiektu zajęło około półtora roku. Za sprawą tego obiektu chcemy między innymi promować Częstochowę jako miejsce dobrego pobytu - dodaje.