Pies malarz zaprasza do świata swojej wyobraźni - "Van Dog" to niecodzienna wyszukiwanka

Historia opowiadana w książce rozpoczyna się wczesnym rankiem, kiedy to pies malarz rozstawia sztalugi, miesza farby i kontempluje krajobraz. Na każdej rozkładówce mamy w szczegółach pokazany świat widziany oczami psa. Łąka budzi się do życia: ślimak szuka śniadania, mrówki zabierają się do pracy, dzieci grają w piłkę, orkiestra daje koncert, a wielka jaszczurka wyrusza w podróż do Tokio. Mimo tego, że pies jest świadkiem dość rozpraszających wydarzeń, to doprowadza swoje dzieło do finału. Autorem książki jest Mikołaj Pasiński, a ilustratorem Gosia Herb.

Książka ma duży format i nadaje się do wielokrotnego czytania, przeglądania i skupiania na szczegółach. Pozycja ta przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym. To połączenie komiksu, książki obrazkowej i wyszukiwanki. Opowieść o psie malarzu jest dowcipna i pouczająca - każdy widzi świat na swój własny sposób, a przy udziale wyobraźni i talentu można go uchwycić w niezwykły sposób i utrwalić na przykład na płótnie.

„Van Dog” został wybrany przez międzynarodowe jury Illustrators Exhibition 2021, spośród 3235 uczestników z całego świata, do grona prac 77 ilustratorów, które będą prezentowane podczas tegorocznych 58. Międzynarodowych Targach Książki dla Dzieci w Bolonii, na dedykowanej wystawie Illustrators Exhibition 2021.