Piłkarskie Orły: Mocne otwarcie października w wykonaniu Roberta Dadoka

Piłkarz Rakowa Częstochowa i król strzelców PKO Ekstraklasy w poprzednim sezonie, także w tym należy do liderów naszego rankingu. Przypomnijmy, że „Piłkarskie Orły” to jedyny tak kompleksowy ranking w polskim futbolu. Polska Press prowadzi go wspólnie z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Muzeum Sportu i Turystyki. W zestawieniu na bieżąco aktualizowany jest dorobek piłkarzy, a gole nagradzane są punktami według przelicznika, który pozwala na obiektywną ocenę w zależności od szczebla rozgrywek. W efekcie powstają rankingi miesięczne i wojewódzkie, które składają się na zestawienie roczne i ogólnopolskie.

W sierpniu wśród piłkarzy nie miał sobie równych Ivi Lopez. Lidera Rakowa Częstochowa nagrodę za to osiągnięcie otrzyma od przedstawiciela Dziennika Zachodniego przed najbliższym meczem wicemistrzów Polski, czyli starciem z Miedzią Legnica w poniedziałek.