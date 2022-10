Piłkarskie Orły: Pierwsi laureaci września odebrali nagrody. Wolny i Lubaski z medalami ZDJĘCIA

Piłkarskie Orły na Śląsku: Dawid Wolny i Alan Lubaski odebrali medale

Medal dla najlepszego strzelca w województwie śląskim przed meczem Polonii z rezerwami Miedzi Legnica trafił do rąk napastnika bytomian Dawida Wolnego. 28-letni zawodnik we wrześniu strzelił dwa gole Ślęzie Wrocław oraz po jednej Stali Brzeg i Stilonowi Gorzów, a wszystkie te spotkania zakończyły się wygraną Polonii.

- Cieszę się z tych czterech bramek strzelonych we wrześniu, ale jeszcze bardziej cieszę się z tego, że dawały one zwycięstwa Polonii. Indywidualne popisy są ważne, ale jeszcze ważniejszy jest interes drużyny - powiedział Dawid Wolny.

Medal zawodnikowi Polonii wręczył szef działu sportowego DZ Jacek Sroka w towarzystwie prezesa bytomskiego klubu Sławomira Kamińskiego.

- Ostatni mecz nam nie za bardzo wyszedł, ale strata do liderującego Rakowa nie jest duża i wszystko można jeszcze odrobić. Musimy jednak skupić się na sobie i naszej grze, a gdyby do awansu drużyny udało się dołożyć tytuł króla strzelców III ligi to byłoby naprawdę miło - dodał Wolny.