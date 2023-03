Piłkarz Rakowa Czestochowa Tomáš Petrášek ma wyjątkowo piękne wsparcie. Kibicuje mu ukochana Miss Czech Kateřina Kasanova Danuta Pałęga

Piłkarz Rakowa Częstochowa Tomáš Petrášek może zaliczyć minione miesiące do wyjątkowo szczęśliwych. Nie tylko świetnie radzi sobie na murawie, ostatnio został powołany do czeskiej szerokiej kadry, ale też spełnia się w życiu prywatnym. Od lat swoje szczęście buduje z najwierniejszym kibicem - ukochaną, piękną Miss Czech Kateřiną Kasanovą. Od niedawna wspiera go też maleńki syn Tonik.