Plakaty antyszczepionkowe straszą w Siemianowicach Śląskich. "Uważam, że jest to skandaliczne" - podkreśla poseł Michał Gramatyka

Siemianowice Śląskie. W mieście porozklejano plakaty antyszczepionkowe

Michał Gramatyka wysłał już pismo do prezydenta Siemianowic Śląskich. "Zwracam Pańską uwagę na to, że forma graficzna plakatów może budzić uzasadnione oburzenie wśród odbiorców" - możemy w nim przeczytać.

"Rodzicu! To nie są tradycyjne szczepionki. To są eksperymentalne preparaty inżynierii genetycznej za które rząd i producenci nie chcą wziąć odpowiedzialności. Rząd, Minister Zdrowia i Rada Medyczna kłamią informując o bezpieczeństwie "szczepionek" przeciw COVID-19" - tak właśnie brzmi fragment komunikatu, który widzimy na wspomnianym plakacie firmowanym przez Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców. Widzimy na nim płaczące dziecko z pistoletem przystawionym do głowy.