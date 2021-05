Pniówek Pawłowice - Ruch Chorzów 3:1. Koniec pucharowej przygody Niebieskich

Dla Niebieskich priorytetem jest awans do II ligi dlatego w meczu pucharowym trener Łukasz Bereta dał szansę gry zawodnikom, którzy mniej grają w meczach o punkty. Rezerwowi chorzowian nie poradzili sobie z Pniówkiem, który przecież w trzecioligowych rozgrywkach spisuje się bardzo dobrze zajmując w tabeli czwarte miejsce.

Piłkarze z Pawłowic, którzy w ubiegłym roku wygrali PP w Śląskim ZPN, objęli prowadzenie po koszmarnym błędzie Jakuba Grzywaczewskiego. Bramkarz Ruchu przepuścił do siatki między nogami piłkę do centrze Mateusza Szatkowskiego. Ruch szybko wyrównał, gdy po dośrodkowaniu z rogu głową do siatki trafił Mateusz Lechowicz.

Gospodarze byli lepsi i jeszcze przed przerwą udokumentowali to bramką Przemysława Szkatuły. Zmiany dokonane w II połowie przez trenera Beretę niewiele pomogły. Niebiescy nie potrafili wyrównać, a Pniówek przypieczętował swoje zwycięstwo trzecim golem Kamila Spratka, po którego strzale piłka odbiła się jeszcze od słupka i wpadła do siatki.