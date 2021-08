Pociągi na trasie Rybnik-Racibórz przyspieszą. Trwa tam wymiana torów na odcinku 6,5 km

26 mln zł - tyle kosztuje spółkę PKP PLK modernizacja torowiska pomiędzy stacjami kolejowymi Rydułtowy-Sumina na trasie pociągów z Rybnika do Raciborza. Zakończyła się tam już wymiana około 6,5 kilometrowego odcinka torów, teraz modernizowana jest trakcja, przebudowywane są przejazdy. Wszystko po to, by przejazd pociągiem pomiędzy stacjami był przyjemniejszy, bezpieczniejszy i zajmował zdecydowanie mniej czasu.

Do modernizacji torowiska na wspomnianej wcześniej trasie zajmuje się nowoczesny pociąg zwany PUN. Co to takiego? - Wysokowydajna maszyna do potokowej wymiany nawierzchni torowej o długości ponad pół kilometra, to „zestaw urządzeń”, m.in. suwnic do transportu starych i nowych podkładów oraz dźwignic, które zabierają stare szyny i układają nowe. Prace z udziałem maszyny wykonywane są szybciej. Na objętej robotami trasie pociąg techniczny wymienił już 6,5 km toru - mówi Katarzyna Głowacka z zespołu prasowego PKP PLK.