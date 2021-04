Pod Lublińcem znaleziono zwłoki wilka. Zwierzę konało w kłusowniczych wnykach

O znalezieniu martwego wilka w powiecie lublinieckim poinformowało Stowarzyszenia dla Natury “Wilk”.

- W ubiegły poniedziałek (19.04.2021 r.) otrzymaliśmy informację o odnalezieniu martwego wilka we wnykach w lesie w pobliżu miejscowości Pawełki, w powiecie lublinieckim (nadleśnictwo Herby, woj. śląskie). Na podstawie przesłanych zdjęć potwierdziliśmy, że jest to wilk i poprosiliśmy informatora o wezwanie Policji i zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - przekazało stowarzyszenie.

Policja zajęła się sprawą i zebrała na miejscu ślady. Obejrzeć martwego wilka pojechał też członek Stowarzyszenia dla Natury "Wilk", Michał Figura. Oględziny wykazały, że jest to urodzony w zeszłym roku samiec. Pętla ze stalowej linki, zamocowana na niewielkim drzewie, zacisnęła się młodemu zwierzęciu w pasie i przecięła skórę.

- Przy każdym ruchu wilka wrzynała się coraz głębiej w jego brzuch docierając aż do kręgosłupa (zdjęcia na naszej www). Rozryta wokół ziemia, ogryzione drzewa świadczyły o dramatycznej, kilkunastodniowej walce o życie. Trudno sobie nawet wyobrazić ból, jaki musiał temu towarzyszyć. Wilki w takich sytuacjach rozpaczliwie wyją. Jesteśmy pewni, że kłusownik wiedział, że zwierzę powoli kona w jego wnykach i nie zareagował. To kolejny drapieżnik, który został pozbawiony życia w tak bestialski sposób. W ubiegłym roku odnaleziono co najmniej 6 wilków we wnykach i 13 nielegalnie zastrzelonych z broni myśliwskiej - wyjaśniają przedstawiciele stowarzyszenia.