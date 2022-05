Podbeskidzie - Arka 1:1. Remis o smaku porażki. Górale prawie bez szans na baraże

Dla piłkarzy Podbeskidzia to był już ostatni moment, by uratować swój pełen wzlotów i upadków sezon. Ostatni moment na to, by przegonić demony towarzyszące im przez całą rundę wiosenną i na sam koniec doścignąć to, co wymykało im się od wielu tygodni - miejsce w strefie barażowej o awans do Ekstraklasy.

Zadanie było wyjątkowo trudne, bo Arka przyjechała do Bielska-Białej po to, by baraży uniknąć i wyprzedzić Widzew w walce o drugie miejsce. Goście w pierwszych trzydziestu minutach pokazali miejscowym, dlaczego to oni są bliżej występów w Ekstraklasie. Drużyna Ryszarda Tarasiewicza wygrała walkę o środek pola i osiągnęła przewagę, którą w dosyć łatwy sposób zamieniła na gola. Po składnej akcji i precyzyjnym dośrodkowaniu Christiana Alemana wahadłowy Mateusz Żebrowski znalazł się niepilnowany w polu karnym Górali i uderzeniem głową dał przyjezdnym prowadzenie.