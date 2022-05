Podbeskidzie: Ewolucja zamiast rewolucji. „Celujemy w awans”

Podczas konferencji podsumowującej ubiegły i zapowiadającej najbliższy sezon działaczom Podbeskidzia towarzyszył trener Mirosław Smyła, któremu powierzono misję walki o awans. – Postawiliśmy na trenera Smyłę między innymi dlatego, że ma on za sobą już okres poznawczy z drużyną. Wiemy z którym z zawodników wiąże przyszłość. Dobrze znamy też jego wizję. Z mojej perspektywy to bardzo ważne, bo nowy trener potrzebowałby na to wszystko czas, a my nie chcemy żyć w chaosie – zaznaczył Kłys.

Prezes skorzystał z okazji, by wymierzyć prztyczek jednemu ze swoich poprzedników – Wojciechowi Boreckiemu, który niedawno wyraził zainteresowanie zakupem pakietu akcji Podbeskidzia i mocno skrytykował obecny styl zarządzania klubem. – Podbeskidziu nie jest potrzebne żadne tąpnięcie. Tylko kluby budowane w oparciu o spokój i konkretną wizję osiągają sukcesy. Nie możemy też zacząć polegać wyłącznie na wychowankach z regionu, bo w pierwszej kolejności musimy polegać na jakości – podkreślił prezes Górali.