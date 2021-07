Pogoda: Afrykańskie upały wracają. Po weekendzie nawet 35 stopni Celsjusza w Polsce. Co mówi prognoza pogody na 5-12 lipca 2021? TK

Afrykańskie upały wracają 13RF

Tegoroczne wakacje i lato póki co przynoszą ciepła, a nawet upalną pogodę, przeplataną falami niebezpiecznych zjawisk, takich jak nawałnice z gradem i intensywnymi opadami deszczu. Pierwszy weekend lipca da nam oddech od upałów, ale będzie to jedynie chwilowa przerwa. Kolejny tydzień ma bowiem przynieść afrykańskie upały i temperatury rzędu nawet 35 st. Celsjusza. Sprawdź, co mówi prognoza pogody.