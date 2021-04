Pogoda: nadciąga deszczowa majówka. Słońce tylko na chwilę? Wilgotny niż nad Polską. Sprawdź prognozę pogody na początek maja

Pogoda na pierwszy weekend maja nie napawa optymizmem. Majówka 2021 upłynie głównie pod znakiem deszczu, choć będą przejaśnienia. Nie jest to dobra wiadomość dla liczących na grilla i spędzenie czasu pod chmurką. Wszystkiemu winien jest wilgotny niż, który znalazł się nad Polską. To za jego sprawą pogoda w majówkę będzie nie taka, jakbyśmy sobie życzyli. Sprawdź, co mówi prognoza pogody IMGW na weekend.

Pogoda na majówkę 2021. Nadciąga deszczowy długi weekend Najbliższy weekend upłynie z przewagą chmur, ale będzie też można liczyć na chwile ze słońcem - zwłaszcza w sobotę w północnej połowie kraju, opady wtedy wystąpią głównie na południu i południowym wschodzie. Za sprawą aktywnego i wilgotnego niżu, który się ulokuje nad Polską, niedziela zapowiada się deszczowo i okresowo z silniejszym wiatrem. Opady deszczu będą okresami o silniejszym natężeniu. Najwięcej przejaśnień będzie na krańcach południowo-wschodnich, a temperatura powietrza wzrośnie tu nawet nieco powyżej 21°C. Uwaga, możliwe będą także burze. W poniedziałek chłodniej i przeważnie pochmurno, ale opady deszczu będą już tylko przelotne. Pogoda na piątek 30.04. Polska będzie w zasięgu niżu przemieszczającego się znad Bałtyku nad północno-zachodnią Rosję, w strefie związanego z nim układu frontów atmosferycznych oddziałujących na wschodzie i północy kraju. Zacznie napływać z północy chłodne powietrze polarne morskie, cieplejsze powietrze zalegać będzie jeszcze na południowym wschodzie. Ciśnienie wzrośnie.

Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 7°C na zachodzie do 11°C na wschodzie regionu, nad morzem około 6°C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, z kierunków północnych. Nad morzem porywy do 55 km/h. Gdańsk 8°C

Koszalin 9°C

Szczecin 9°C Prognoza pogody dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego

Zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 9°C na północnym zachodzie do 17°C na krańcach południowo-wschodnich regionu. Wiatr umiarkowany, lokalnie porywy do 55 km/h, początkowo południowy i południowo-zachodni, później skręcający na zachodni i północno-zachodni.

Olsztyn 12°C

Suwałki 14°C

Białystok 16°C Prognoza pogody dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami, zwłaszcza na północy, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 9°C na północnym zachodzie do 14°C na południu regionu. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, pod wieczór słabnący, z kierunków zachodnich, skręcający na kierunki północne.

Poznań 10°C

Gorzów Wlkp. 9°C

Toruń 12°C

Kalisz 14°C

Bydgoszcz 12°C

Zielona Góra 10°C Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, możliwe okresowe rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 11°C na północnym zachodzie do 18°C na południu. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i w porywach do 55 km/h, rano i wieczorem miejscami słaby, z kierunków zachodnich. Warszawa 15°C

Łódź 14°C

Lublin 17°C Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, początkowo na zachodzie oraz pod koniec dnia na wschodzie regionu małe. Miejscami, głównie na wschodnich i zachodnich krańcach możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 13°C na zachodzie do 17°C na wschodzie, w rejonach podgórskich od 12°C do 15°C, wysoko w Beskidach od 4°C do 7°C, w szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) od -1°C do 1°C.

Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, zachodni i północno-zachodni, na wschodzie także północny. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, porywisty, z kierunków zachodnich, wieczorem słabnący. W szczytowych partiach Sudetów wiatr dość silny i silny, od 30 km/h do 45 km/h, w porywach początkowo do 75 km/h, później do 60 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

Wrocław 15°C

Jelenia Góra 12°C

Legnica 14°C

Opole 17°C

Katowice 17°C

Częstochowa 15°C Prognoza pogody dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, wieczorem możliwe rozpogodzenia. Miejscami opady deszczu, wieczorem zanikające, natomiast w górach po południu możliwe burze. Prognozowana suma opadów lokalnie na południowym wschodzie do 15 mm. Temperatura maksymalna od 14°C do 17°C, w rejonach podgórskich od 12°C do 15°C, na szczytach Bieszczadów i Beskidu Niskiego oraz wysoko w Beskidach od 5°C do 8°C, na szczytach Tatr około 2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, zachodni, wieczorem skręcający na północno-zachodni i północny. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, z kierunków zachodnich, wieczorem słabnący. W czasie burz wiatr porywisty.

Kraków 17°C

Kielce 17°C

Rzeszów 17°C

Zakopane 13°C Pogoda na sobotę 1.05. Północna połowa Polski będzie w zasięgu słabego klina wyżowego, a nad resztę kraju nasunie się zatoka niżu wędrującego znad Morza Śródziemnego nad Alpy. Nad południe Polski nasunie się front ciepły i zacznie tam napływać ciepłe powietrze polarne morskie, natomiast reszta kraju pozostanie jeszcze w chłodniejszym powietrzu polarnym morskim. Wystąpią wahania ciśnienia. Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego

Zachmurzenie na ogół umiarkowane, na zachodzie, głównie po południu i wieczorem, duże i tutaj możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 10°C do 13°C, nad samym morzem około 8°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. Gdańsk 9°C

Koszalin 13°C

Szczecin 13°C Prognoza pogody dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego

Zachmurzenie rano małe, później umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna od 12°C do 14°C. Wiatr słaby, z kierunków wschodnich.

Olsztyn 13°C

Suwałki 12°C

Białystok 14°C Prognoza pogody dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami, zwłaszcza na krańcach południowych regionu, opady deszczu. Temperatura maksymalna od 10°C do 13°C. Wiatr słaby, wschodni i południowo-wschodni. Poznań 12°C

Gorzów Wlkp. 12°C

Toruń 13°C

Kalisz 11°C

Bydgoszcz 13°C

Zielona Góra 12°C Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego

Zachmurzenie duże, na północy regionu z większymi przejaśnieniami. Na południu i wschodzie regionu zachmurzenie przeważnie całkowite z opadami deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowana suma opadów około 15 mm. Temperatura maksymalna od 10°C do 14°C, na Roztoczu około 15°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, wschodni i północno-wschodni. Warszawa 12°C

Łódź 11°C

Lublin 10°C

Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego

Zachmurzenie duże, miejscami opady deszczu. Temperatura maksymalna od 11°C do 13°C, na obszarach podgórskich od 9°C do 11°C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) okresami opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Temperatura od 1°C do 3°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h, południowo-wschodni. Wrocław 13°C

Jelenia Góra 11°C

Legnica 12°C

Opole 13°C

Katowice 12°C

Częstochowa 11°C Prognoza pogody dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego

Zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu. Wysoko w Tatrach początkowo opady deszczu ze śniegiem i śniegu, w ciągu dnia przechodzące w deszcz. Na południu i wschodzie regionu lokalnie burze. Temperatura maksymalna od 11°C do 15°C, na szczytach Tatr około 3°C, na krańcach południowo-wschodnich około 17°C. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty, wschodni i północno-wschodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, z kierunków południowych.

Kraków 12°C

Kielce 12°C

Rzeszów 13°C

Zakopane 11°C Pogoda na niedzielę 2.05. Polska będzie pod wpływem aktywnego ośrodku niżowego z układem frontów atmosferycznych. Nad południowy wschód Polski napłynie cieplejsze powietrze, ale pozostały obszar kraju pozostanie w chłodniejszej masie powietrza. Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego

Zachmurzenie duże, początkowo miejscami umiarkowane. Od południa nasuwająca się strefa opadów deszczu. Temperatura maksymalna od 11°C do 14°C, nad samym morzem około 10°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, z kierunków wschodnich. Gdańsk 11°C

Koszalin 13°C

Szczecin 13°C Prognoza pogody dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego

Zachmurzenie całkowite z lokalnymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu, także o natężeniu umiarkowanym. Wysokość opadów do 20 mm. Temperatura maksymalna od 11°C do 14°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, wschodni i północno-wschodni.

Olsztyn 13°C

Suwałki 13°C

Białystok 11°C Prognoza pogody dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego

Zachmurzenie duże i całkowite. Opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Przewidywana wysokość opadów miejscami do 20-30 mm. Temperatura maksymalna od 9°C do 12°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północno-wschodni i wschodni. Poznań 11°C

Gorzów Wlkp. 12°C

Toruń 12°C

Kalisz 12°C

Bydgoszcz 12°C

Zielona Góra 10°C Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego

Pochmurno oraz opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Na południu i wschodzie regionu burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 10°C na zachodzie i północy regionu do 21°C na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, wieczorem w porywach do 55 km/h, z kierunków wschodnich i południowych.

Warszawa 11°C

Łódź 10°C

Lublin 17°C Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego

Zachmurzenie całkowite z opadami deszczu o umiarkowanym, okresami silnym natężeniu. Na wschodzie regionu możliwe burze. Temperatura maksymalna od 7°C, 10°C na zachodzie do 17°C na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno-zachodni i północny. W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) opady deszczu i deszczu ze śniegiem o umiarkowanym, okresami silnym natężeniu. Temperatura od 2°C do 4°C. Wiatr silny i bardzo silny, od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 90 km/h, z kierunków północnych. Wrocław 10°C

Jelenia Góra 9°C

Legnica 10°C

Opole 10°C

Katowice 17°C

Częstochowa 14°C Prognoza pogody dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego

Zachmurzenie duże i całkowite. Opady deszczu, po południu miejscami burze. Temperatura maksymalna od 18°C do 21°C, w rejonach podgórskich od 17°C do 19°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, południowy, skręcający na zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h z kierunków zmieniających się.

Kraków 21°C

Kielce 18°C

Rzeszów 21°C

Zakopane 17°C Pogoda na poniedziałek 3.05. Nad Polską rozbuduje się słaby klin wyżu znad Atlantyku, jedynie północny wschód znajdzie się w zasięgu niżu znad wschodniej Europy. Napłynie chłodniejsze powietrze. Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 10°C do 11°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, północny i północno-zachodni. Gdańsk 10°C

Koszalin 10°C

Szczecin 11°C

Prognoza pogody dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego

Zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna od 7°C do 10°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do około 65 km/h, północno-zachodni i zachodni. Olsztyn 10°C

Suwałki 7°C

Białystok 10°C Prognoza pogody dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego

Zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 9°C do 11°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, w porywach do 55 km/h, zachodni.

Poznań 11°C

Gorzów Wlkp. 12°C

Toruń 12°C

Kalisz 12°C

Bydgoszcz 12°C

Zielona Góra 10°C Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego

Zachmurzenie duże i całkowite oraz okresami opady deszczu, zwłaszcza w północnej połowie województwa. Nad ranem opady mogą być jeszcze o natężeniu umiarkowanym. Wieczorem większe przejaśnienia. Temperatura maksymalna od 9°C do 12°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, zwłaszcza nad ranem w porywach do 65 km/h, z kierunków zachodnich. Warszawa 12°C

Łódź 9°C

Lublin 11°C Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 8°C do 10°C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, północno-zachodni i zachodni. W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) opady deszczu i deszczu ze śniegiem przechodzące w śnieg. Spadek temperatury od 1°C w nocy do -3°C w ciągu dnia. Wiatr silny i bardzo silny, od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 70 km/h, północno-zachodni, przy opadach śniegu powodować będzie zawieje śnieżne.

Wrocław 10°C

Jelenia Góra 8°C

Legnica 10°C

Opole 10°C

Katowice 17°C

Częstochowa 14°C