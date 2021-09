Pogrzeb aktora Kazimierza Czapli w Bielsku-Białej: ostatnie brawa dla Kazia

W poniedziałek 6 września w kościele pw. Opatrzności Bożej odbyły się uroczystości pogrzebowe Kazimierza Czapli, znakomitego aktora Teatru Polskiego w Bielsku-Białej. Żegnali go Najbliższa rodzina, artyści bielskiego teatru, władze miasta i bielszczanie, którzy uwielbiali oglądać go na scenie.

- Żegnamy Pana Kazia, bo ci, którzy go znali, tak do niego mówili - przyznał prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski. - Przez wiele lat był związany z naszym miastem, z naszym Teatrem Polskim. Był wszechstronnym aktorem, zarówno jeśli chodzi o role komediowe, jak i dramatyczne. Ja osobiście wolałem go w rolach komediowych, bo był bardzo pogodnym człowiekiem. Gdybym miał go opisać jednym słowem, użyłbym słowa: dobrotliwość. Bo takiego go zapamiętam - zaznaczył

Prezydent dodał, że Teatr Polski w Bielsku-Białej bez Kazimierza Czapli zawsze był niekompletny tak, jak teraz miasto Bielsko-Biała pozostanie niekompletne bez niego. - Pozostanie w naszych sercach, niezapomnianych rolach. Choć mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych, to dziś, w tym miejscu ta sentencja nie działa - powiedział prezydent