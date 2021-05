Policja ostrzega przed oszustami. Wymyślili fake news o zgonach po szczepionce i wabią nim internautów

Wyłudzają dane osobowe

O nowym pomyśle na internetowe oszustwo poinformowała wielkopolska policja. - Ostatnio na Facebooku pojawiła się informacja o kilkunastu osobach, które w tym samym miejscu i czasie zmarły po podaniu szczepionki. Post odsyła do artykułu, który zawiera video i opis całej sytuacji. Po kliknięciu w link pojawia się jednak prośba o podanie i uwierzytelnienie swoich danych personalnych. Kierowani ciekawością internauci zapominają o zasadach bezpieczeństwa i przekazują takie informacje, nie wiedząc, że całe przedsięwzięcie to fortel oszustów - mówi Iwona Liszczyńska z wielkopolskiej policji.

Fałszywe informacje zalewają media społecznościowe

Jak wynika z policyjnych obserwacji, co jakiś czas na Facebooku pojawiają się fałszywe sensacyjne informacje dotyczące tematów, którymi ludzie szczególnie się interesują. Są to posty użytkowników wskazanych z imienia i nazwiska, które odsyłają do portali o nazwach wzbudzających zaufanie. Często mają one w nazwie słowa takie jak telewizja, informacja, policyjni, itp.