Polonia Bytom - Basket Poznań ZDJĘCIA KIBICÓW, WYNIK Atmosfera w Hali Na Skarpie jak za czasów Bobrów Bytom

Koszykarze Polonii Bytom prowadzeni przez byłego reprezentanta Polski i byłego zawodnika Bobrów Bytom Mariusza Bacika zajęli pierwsze miejsce w swojej grupie w sezonie zasadniczym. Następnie przystąpili do fazy play off z myślą o awansie do Suzuki 1. Ligi Mężczyzn.

Zobacz ZDJĘCIA KIBICÓW oraz z meczu Polonia Bytom - Basket Poznań, 7.05.2022 r.

W I rundzie bytomianie w dwóch meczach ograli Niedźwiadki Przemyśl, w II rundzie również po dwóch zwycięstwach wyeliminowali MKK Gniezno. W ćwierćfinale play off Polonia wygrała 2:1 z ŁKS-em Łódź.

Półfinał z Basketem, który też wygrał swoją grupę, rozpoczął się od porażki w Poznaniu 76:91. Aby pozostać w grze o finał konieczne było zwycięstwo w bytomskiej hali. Poznaniacy wiedzieli, że triumf w Bytomiu oznacza ich awans do I ligi.

Gospodarze liczyli na wsparcie kibiców. Do przyjścia na mecz z Basketem zachęcał artysta kabaretowy Mariusz Kałamaga, prywatnie fan bytomskiej koszykówki.