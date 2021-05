Polonia Nysa - Ruch Chorzów LIVE, WYNIK, NA ŻYWO, ONLINE Niebiescy po 12. wygraną z rzędu. Zespół Marcina Jałochy ciągle wierzy w utrzymanie

Co nie gra w Górniku Zabrze? Marcin Brosz: W sporcie czasem tak jest. Wyjdziemy z tego

PKO Ekstraklasa. Nikt w lidze nie ma tak kiepskiej serii co Górnik Zabrze. Zespół Marcina Brosza do meczu z Jagiellonią Białystok przystępuje po serii siedmiu spotkań bez zwycięstwa (dwa remisy, pięć porażek). - To nie są łatwe momenty - przyznaje trener. Za kartki pauzować będzie Krzysztof Kubica.