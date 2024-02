Polska - Korea Płd.: Porażka Biało-Czerwonych na koniec nieudanego turnieju w Sosnowcu ZDJĘCIA KIBICÓW I MECZU

Polska - Korea Płd.: Porażka Biało-Czerwonych na koniec turnieju w Sosnowcu

Na zakończenie turnieju prekwalifikacyjnego do Zimowych Igrzysk Olimpijskich reprezentacja Polski w hokeju przegrałą w Sosnowcu z Koreą Południową. Biało-Czerwoni już wcześniej stracili szansę na powtórzenie wyczyny z 2021 roku i awans do finału olimpijskich kwalifikacji, bo w pierwszym niedzielnym spotkaniu Ukraina wygrała na Stadionie Zimowym z Estonią 5:3 (3:0, 1:2, 1:1) i zapewniła sobie pierwsze miejsce w tej imprezie.

Goście objęli prowadzenie pod koniec II tercji, gdy po indywidualnej akcji strzałem z backhandu naszego bramkarza zaskoczył Jung Wook Hong. To jedyny hokeista w obecnej kadrze Korei urodzony w USA. Używający za oceanem imienia James Koreańczyk był kandydatem do ubiegłorocznego draftu NHL, ale ostatecznie nie został wybrany.

Polacy słabo zaczęli to spotkanie grając zdecydowanie za wolno, ale rozkręcali się w tercji na tercję. W trzeciej odsłonie po akcji Pawła Zygmunta do remisu doprowadził Dominik Paś. Napastnik JKH GKS Jastrzębie skierował krążek do pustej bramki.

Co prawda na chwilę humory zepsuł nam 19-letni Jung Wook Hong grający obecnie w najlepszej amerykańskiej lidze juniorskiej USH, który pewnie wykorzystał karnego., ale szybko od remisu doprowadził Jakub Wanacki. Obrońca GKS Katowice dobił do siatki odbity od bandy strzał kapitana kadry Krystiana Dziubińskiego.