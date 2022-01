Polska wersja gry słownej Wordle bije rekordy popularności. Stworzyli ją tarnogórzanie

Jeśli zastanawiacie się, co to za kolorowe kwadraciki opanowały ostatnio tablice użytkowników na Twitterze, to już spieszę z odpowiedzią. Cały świat zwariował bowiem na punkcie prostej gry słownej "Wordle". Na polskim rynku powstał natomiast jej odpowiednik - "Literalnie.fun".

A na czym tak naprawdę polega wspomniana gra? Jej zasady nie są w żadnym stopniu skomplikowane. Każdego dnia do odgadnięcia mamy jedno, pięcioliterowe hasło. Maksymalnie jest sześć prób. Jeśli uda nam się wytypować literę, która znajduje się w słowie dnia, zaświeci się ona na żółto. Gdy natomiast znajduje się w odpowiednim miejscu to system poinformuje nas dodatkowo - poprzez podświetlenie jej na zielono. Z kolei kolor ciemnoszary oznacza, że danej litery w szukanym przez nas haśle nie uświadczymy i możemy sobie ją odpuścić.