Powrót uczniów do szkoły. Nauka stacjonarna, jak przed pandemią, ale nie do końca. Bo co ze sprawdzianami i kartkówkami?

Powrót uczniów do nauki w szkole. Bez stresu i kartkówek

Z powrotu do szkoły ucieszyło się wielu uczniów i nauczycieli. To powrót do nauki stacjonarnej - bez klasówek i kartkówek. W wielu szkołach podjęto decyzje, że najważniejsze w tym powrocie uczniów do szkoły, będzie odbudowa relacji społecznych. Niektóre roczniki nawet nie zdążyły dobrze poznać swoich nauczycieli oraz koleżanek i kolegów z klasy. Teraz, w tym ostatnim miesiącu przed zakończeniem roku szkolnego, jest czas na integrację i odbudowę relacji. To jednak nie oznacza, że uczniów nie stresował powrót do szkoły. Stres i obawy towarzyszą uczniom. To był ciężki czas dla wszystkich.

- Zaleciłam nauczycielom, by minimalizować kartkówki i sprawdziany. Skupiamy się teraz na realizacji podstawy programowej i integracji uczniów. Z okazji Dnia Dziecka – 1 czerwca – zorganizowaliśmy zajęcia przedmiotowe poza budynkiem szkoły. Całe klasy wyszły na wycieczkę ze swoimi wychowawcami – część poszła do Parku Śląskiego, inni do Parku Róż. Integracja, nawiązanie relacji czy dopiero zbudowanie jej między uczniami oraz między uczniami i wychowawcą, jest bardzo ważna - mówi Iwona Mizerska, dyrektorka IV Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej - Curie w Chorzowie.