Pożar w Kozach. Ogień ogarnął zakład stolarski. Na miejscu interweniowały cztery zastępy straży pożarnej i policja

Horoskop dzienny na środę, 8 września. Co się dziś wydarzy? Horoskop zodiakalny stawia wróżka Augusta [8.09.2021]

Horoskop dzienny na środę, 8 września 2021 dla wszystkich znaków zodiaku sporządziła wróżka Augusta. Wróżbitka ułożyła horoskop zodiakalny dla każdego znaku zodiakuprzepowiadając z układu gwiazd i planet, co się dzisiaj wydarzy i jak należy przygotować się na to, co przynosi nam los. Które znaki zodiaku nie napotkają dziś w życiu problemów, a przed którymi los może piętrzyć przeszkody? Jaki będzie dzień w związku z pozycjami ciał niebieskich? Horoskop dla każdego znaku zodiaku znajdziesz w galerii.