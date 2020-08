Premier Mateusz Morawiecki złożył kwiaty pod pomnikiem Porozumienia Jastrzębskiego. Zamienił też parę zdań z górnikami z Zofiówki

- Dziękuję działaczom Solidarności w tamtych latach, bo to wasza determinacja spowodowała, że władza komunistyczna ugięła się pod żądaniami polskich robotników. To był ten zalążek dążenia do wolności. Dzisiaj o to prawo do wolności walczy Białoruś, jej obywatele, naród białoruski. I wiem, że dzisiejsza Solidarność przesyła im pełne poparcie. Dla tamtejszych pracowników, którzy strajkują. Tamte strajki przypominają naszą walkę o wolność. O suwerenność, o wolne związki zawodowe, o demokrację - mówił premier Mateusz Morawiecki, nawiązując do sytuacji na Białorusi