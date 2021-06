Premiera książki „Świętochłowiccy Olimpijczycy (1924-2020)” ZDJĘCIA Barbara Wysoczańska gwiazdą spotkania autorskiego

- Takie książki są bardzo potrzebne, bo to są niezwykłe publikacje - mówiła Wysoczańska. - To nie są sztampowe artykuły w gazetach. Ostatnio tenisistka Naomi Osaka powiedziała, że nie będzie grała w Roland Garros, jeżeli ma dostawać kary za to, że nie stawia się na konferencjach prasowych. A na nich są ciągle te same pytania. Ta książka różni się od sztampy, codziennych wywiadów ze sportowcami, które można włożyć w jakieś ramy. To jest po postu coś innego - pokazanie czegoś więcej oprócz sportu. Jak się dochodzi do wyniku, co było po drodze, jakie radości, jakie smutki. Przecież wiadomo, że to nie jest droga usłana płatkami róż, tylko różami, czyli te kolce też się pojawiają.