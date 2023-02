Premiery komiksów w lutym 2023. Egmont przygotował m.in. kolejną część Injustice, Spider-Mana 2099 oraz Amerykańskich Marzycieli

Marvel Fresh. Amazing Spider-Man – 2099, tom 7Scenariusz: Nick SpencerRysunki: Bazaldua, Patrick GleasonPrzekład: Bartosz Czartoryski Oprawa: miękka ze skrzydełkamiObjętość: 120 stronFormat: 167x255Cena: 49,99ISBN: 978-83-281-5713-2Język oryginału: angielskiSeria: Marvel FreshKategoria: komiks amerykańskiTematyka: superbohaterowieSiódmy tom przygód Spider-Mana ze scenariuszami Nicka Spencera wydanych w kolekcji Marvel Fresh. Przyszłości grozi niebezpieczeństwo! Miguel O'Hara, Spider-Man z 2099 roku, powraca do teraźniejszości i musi znaleźć Petera Parkera! Sprawy się komplikują, gdy trafia do tajnego więzienia Roxxonu. Tymczasem współczesny Spider-Man mierzy się ze swoimi „zwykłymi” wrogami, stawia czoło rodzinnym problemom i międzynarodowym incydentom. Kłopoty sieciogłowych z dwóch różnych epok zaczynają się zazębiać, a los świata zdaje się spoczywać w rękach Petera, Miguela i… Victora Von Dooma. Jaki złoczyńca jest aż tak potworny, że Doom i Spider-Man muszą się sprzymierzyć? I co to wszystko ma wspólnego z Silver Sable? Album zawiera materiały opublikowane pierwotnie w zeszytach Amazing Spider-Man (2018) #32–36, a następnie w tomie Amazing Spider-Man by Nick Spencer vol. 7: 2099. Scenariusz napisał Nick Spencer, a rysunki stworzyli Bazaldua i Patrick Gleason.

Egmont