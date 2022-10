Program telewizyjny sprzed 10,15 i 20 lat. To oglądaliśmy przed powstaniem platform stremingowych MAG

W latach 90. nie było Tindera, ale była "Randka w ciemno", program, w którym można było poznać być może swoją przyszłą drugą połowę, a na pewno wygrać wycieczkę. Początkowo program prowadził Jacek Kawalec (1992–1998), a później Tomasza Kammel (1998-2005). Lata emisji: 1992–2005 Zobacz galerię (13 zdjęć)

Co oglądaliśmy w telewizji 10,15 i 20 lat temu? Przeglądając program telewizyjny sprzed 20 lat odkryjemy niesamowite perełki! W czasach dy dostęp do internetu był luksusem, te programy były hitami! Zabierz się z nami w powrót do przeszłości, przeglądając naszą galerię zdjęć.