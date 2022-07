Program "Zanocuj w lesie". Pomysł na weekend czy sposób na życie?

Kilka lat temu Lasy Państwowe w porozumieniu ze środowiskami buschcraftowymi otworzyły pilotażowy program pod nazwą "Zanocuj w lesie". Każde nadleśnictwo wyznaczyło strefy, w których można po spełnieniu określonych zasad zabiwakować w dzikich warunkach. Wyznaczone miejsca są zwykłymi lasami, w których świadomie nie stworzono żadnej infrastruktury. Ta ogromna powierzchnia licząca sobie blisko 600 tys hektarów, jest dostępna dla turystów, którzy mają pojęcie o biwakowaniu na dziko. Nowicjusze do takiej przygody powinni odpowiednio się przygotować. Przybyły na miejsce miłośnik survivalu i buschcraftu, otrzymuje okazję, by legalnie spędzić noc pod gołym niebem. Jest jednak kilka warunków, które musi spełnić by pobyt w strefie "Zanocuj w lesie" odbywał się zgodnie z zasadami.

W jednej ze stref "Zanocuj w lesie" spotkaliśmy się z Wiktorem Naturskim - odpowiedzialnym za strefy "Zanocuj w lesie" na terenie Nadleśnictwa Ustroń. Podczas rozmowy, która odbywała się - jak na wizytę w takiej strefi przystało - na rozwieszonych hamakach, poznaliśmy zasady, do których powinno się stosować planując leśny nocleg.

Leave no trace - czyli pozostaw miejsce takim jakie je zastałeś

Spotykamy się w jednej z ustrońskich stref "Zanocuj w lesie", na co powinni zwrócić uwagę turyści, którzy chcieliby zanocować z dala od cywilizacji w takim właśnie wyznaczonym miejscu?

- Najważniejsze od czego powinno się zacząć, to odpowiednie przygotowanie się do takiej formy spędzania wolnego czasu. Zaplanowanie wycieczki, umożliwiające dotarcie do wyznaczonego miejsca o porze umożliwiającej rozłożenie obozowiska. Co równie istotne, należy poinformować bliskich gdzie zamierzamy się udać. To może uratować życie w przypadku, gdyby pojawiły się nieprzewidziane okoliczności. Strefy "Zanocuj w lesie" nie posiadają żadnej turystycznej infrastruktury, dlatego bardzo jest ważne by przebywały w nich osoby, które zdają sobie sprawę z wyzwań jakie przed sobą stawiają.

Należy również pamiętać, że powinniśmy korzystać z lasu stosując się do zasad znanych jako "leave no trace"…

- To podstawowa zasada, która powinna być stosowana nie tylko w tych strefach, ale i podczas jakiejkolwiek innej formy uprawiania turystyki. Chodzi w niej o to, by pobyt turysty odbywał się w taki sposób, by nie pozostawały po nim jakiekolwiek ślady. Począwszy od obozowiska, które całe powinno zniknąć, włącznie z koniecznością rozebrania szałasów czy innych instalacji, które zbudowaliśmy, poprzez zabranie ze sobą wszystkiego co przynieśliśmy a skończywszy na tak przyziemnej kwestii jak odpowiednie wypróżnianie się do dołka wykopanego w ziemi, który zakopujemy by nie było widać, że w ogóle był on wykopany.

Spodziewam się teraz uśmiechu czytelników, jednak sam stosuję te zasady podczas korzystania ze stref "Zanocuj w lesie" i innych turystycznych wypadów. Wydaje mi się, że jest bardzo istotne by to podkreślać. Choć stref jest bardzo dużo, to łatwo wyobrazić sobie co by się stało, gdyby nie stosowano zasad "leave no trace", w pewnym momencie moglibyśmy zacząć brodzić w śmieciach, chyba znacznie przyjemniej jest wejść do lasu, w którym nie widać obecności człowieka, ciesząc się ciszą i otaczającą przyrodą.

- Taka jest idea programu, który powstawał wraz ze środowiskami buschcraftowymi. Lasy się otworzyły na pewne możliwości, których nie mają mieszkańcy innych europejskich krajów. W wielu z nich lasy należą do prywatnych właścicieli, gdzie indziej nie pozwala się spędzać nocy poza ściśle do tego celu wyznaczonymi miejscami biwakowymi, które najczęściej wyposażone są w turystyczną infrastrukturę. Lasy Państwowe są dobrem wspólnym, mamy tego świadomość i dlatego właśnie wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom środowisk, które w sposób dojrzały chcą korzystać z tej formy wypoczynku. Ostatnio obserwujemy duży wzrost zainteresowania tym programem i bardzo istotną kwestią stało się edukowanie adeptów buschcraftu. Poprzez wpajanie zasad niezbędnych do nieinwazyjnego korzystania z lasów.

Najważniejsze zasady programu 'Zanocuj w lesie"