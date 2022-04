Przegląd wielkanocnych trendów od Salonów Agata: energia i świeży powiew wiosny Materiał promocyjny Salonów Agata

mat. prasowe

Wielkanoc to zdecydowanie jedno z najpiękniejszych świąt w roku. Oznacza spotkania z najbliższymi, pyszne potrawy, ale również przyjemność związaną z dekorowaniem wnętrz. Jak w tym roku zaaranżować dom, by zapanował w nim wiosenny i stylowy klimat? Na to pytanie odpowiadają eksperci Salonów Agata. Niech wytypowane kierunki aranżacji zainspirują do niebanalnego przystrojenia przestrzeni!