Przemówienia Wojciecha Korfantego na posiedzeniach Sejmu Śląskiego. Wydawnictwo Katowickiego Oddziału IPN

W prawie 350-stronicowej książce zamieszczono 41 przemówień Wojciecha Korfantego (1873-1939), które wygłosił na forum Sejmu Śląskiego I kadencji (1922-1929). Jest to edycja krytyczna wyboru jego mów ze śląskiego parlamentu. To pierwsza ich publikacja. Są ważnym przyczynkiem do rekonstrukcji poglądów polityka w okresie międzywojennym. Tom ukazuje się w stulecie otwarcia pierwszych obrad Sejmu Śląskiego.

Publikację wydaną w ramach oddziałowego projektu badawczego IPN „Powstania śląskie 1919–1921” przygotowali Sebastian Rosenbaum i Mirosław Węcki.