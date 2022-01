Pseudokibic z 13 kg narkotyków wpadł w Bieruniu. Był poszukiwany listami gończymi

- Pseudokibic jest znany policjantom ze względu na swoją kryminalną przeszłość. Ma na swoim koncie m.in. kradzieże samochodów. W jego aucie stróże prawa znaleźli 13 kilogramów marihuany. Narkotyki spakowane były w kilogramowe paczki, co może sugerować, że były już przygotowane do sprzedaży. Wątek ten będą teraz sprawdzali śledczy. Warte na czarnym rynku około 250 tysięcy złotych narkotyki zostały zabezpieczone. 39-latek odpowie nie tylko za ich posiadanie, ale też m.in. za wcześniejsze kradzieże samochodów. Sąd podjął już decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu. Najbliższe 3 miesiące mężczyzna spędzi teraz w areszcie. Grozi mu kara nawet do 10 lat więzienia - informuje Policja.