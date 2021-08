Pseudokibice z Bytomia i Knurowa zatrzymani za handel narkotykami i udział w grupie przestępczej. W samochodzie było 3 kg amfetaminy

To będzie najwyższy budynek mieszkalny na Śląsku i najwyższy punkt Katowic

Mężczyźni po zatrzymaniu zostali doprowadzeni do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

- Wszyscy usłyszeli zarzuty: udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym i wprowadzenia do obrotu znacznej ilości narkotyków. Ponadto 21-latek usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Mieszkańcy Knurowa w wieku 21 i 23 lat trafili na 3 miesiące do aresztu. Natomiast wobec 32-latka z Bytomia zastosowano poręcznie majątkowe w kwocie 50 tysięcy złotych. Wszystkim podejrzanym grozi do 15 lat więzienia. – czytamy w komunikacie slaska.policja.gov.pl.