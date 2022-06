Путін помре у 2023 році: відомий окультист назвав точну дату смерті. Putin umrze w 2023 roku: słynny okultysta podał dokładną datę śmierci

"З кінця грудня 21 року місячні вузли перейшли в знаки осі Телець – Скорпіон, де вони пробудуть до липня 23 року. І всі основні події, безпосередньо пов'язані з долею Росії та України, формуватимуться та реалізовуватимуться саме під впливом цих вузлів. Протягом цього півторарічного циклу особливу увагу слід приділити трьом коридорам затемнень.Перший коридор затемнень у нас завершився цієї весни: це квітневе і травневе затемнення. 23 роки", - пояснив філософ.

І ось, нарешті, після весняного коридору затемнень 2023 року, повного сонячного затемнення, яке відбудеться 20 квітня 2023 року, та напівтіньового місячного затемнення, яке відбудеться 5 травня 2023 року, за словами окультиста, "життєвий шлях російського суверена завершиться".

У той же час Космач підкреслив, що цей прогноз складено трьома найкращими у світі корифеями у галузі мунданної астрології. Це область астрології, що вивчає історичні та культурні тенденції, долі націй та великих груп людей, метеорологічні умови та землетруси та інші важливі світові події.

"На сьогоднішній день можна впевнено констатувати, що 98,5% це (смерть Путіна – ред.) відбудеться у травні 23 роки. І лише 1,5% залишається, що ця агонія затягнеться до серпня 23 роки. Отже, підсумую, серпень- вересень – це апофеоз бойових дій, це третя фаза.Завершальна фаза настане наприкінці грудня, буде торкатися січня, лютого та середини березня.Цей прогноз складено трьома у світі найкращими корифеями в області мунданної астрології.Я просто до вас доніс цю інформацію... Друзі мої , зрозумійте, ми зараз вами живемо в досить складний час, коли історія твориться буквально на наших з вами очах. Бог, можна говорити як завгодно, невипадково вибрали на роль архітектора хаосу російського суверена. іорі вважалося об'єднати неможливо…», - підсумував окультист.

Anastasiia Popenko

