Rafał Musioł: Na pożegnanie (bez żalu) Czesława Michniewicza i ku pamięci Cezaremu Kuleszy

Czesław Michniewicz nie jest już selekcjonerem reprezentacji Polski. I świetnie, ale szkopuł tkwi w tym, że nigdy nie powinien nim zostać. Cezary Kulesza przed podpisaniem kontraktu musiał mieć świadomość, że zatrudnia człowieka budzącego wiele etycznych kontrowersji, a telefoniczne maratony z „Fryzjerem” będą w mediach dzwoniły bez końca...

Świeżo namaszczony szkoleniowiec kadry już na powitalnej konferencji pokazał ścieżkę, którą konsekwentnie podążał do niechlubnego końca swojej misji. Od razu zapowiedział sądowe pozwy dla dziennikarzy dopytujących o sławetne 711 połączeń, a później w zaprzyjaźnionym portalu w knajackim stylu obrażał kilku redaktorów, a prowadzący program kwitowali to żałosnym rechotem. Rozkręcający się Michniewicz rósł w piórka, nawet w pomeczowym wywiadzie zaprezentował kolejne złośliwości i fochy, a budując swoją bańkę komfortu banował krytyków na twitterze, co po katarskim mundialu przybrało rozmiary karykaturalne i zakończyło się dobrowolną dezintegracją ćwierkającego.