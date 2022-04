Raków Częstochowa - Legia Warszawa w półfinale Pucharu Polski. Marek Papszun: Mamy godnego przeciwnika

W czasie wtorkowej konferencji prasowej Marek Papszun powiedział na wstępie:

- Jutro ważny mecz, taki dużej rangi. Gramy o wejście do finału Pucharu Polski, zagranie na Stadionie Narodowym i obronę tego Pucharu. Będziemy chcieli ten Puchar obronić. Przeciwnika znamy, mierzyliśmy się niedawno (19 marca w PKO Ekstraklasie, 1:1 - red.). Sądzę, że był to najtrudniejszy mecz dla naszego rywala. Chciałbym żeby teraz też tak było, ale żeby wynik był na naszą korzyść. Remisu nie może być, więc będziemy przygotowani, zdeterminowani, aby ten mecz wygrać.

W meczu ligowym z Wartą Poznań w Grodzisku Wlkp. zabrakło Andrzeja Niewulisa, który leczy uraz. Czy zdąży na Legię?

- Walczymy o to, żeby Andrzej zagrał w tym meczu i będziemy robić wszystko, aby tak się stało. Pewnie do jutra, do popołudnia będzie się to wszystko ważyło - stwierdził Papszun.