Raków Częstochowa ma nowego piłkarza. Brazylijczyk pod Jasną Górą

Jean Carlos Silva został nowym piłkarzem Rakowa. Brazylijczyk przechodzi do częstochowskiego klubu z Pogoni Szczecin na zasadzie transferu definitywnego. 26-letni pomocnik podpisał z liderem PKO Ekstraklasy umowę obowiązującą do 30 czerwca 2026 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok.

- Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę tutaj być. Cieszę się, że dostałem taką szansę. To mój trzeci klub w tym kraju. Czuję się dobrze, w końcu zaaklimatyzowałem się w Polsce. Dołączyłem do Rakowa, by zdobyć mistrzostwo - powiedział Jean Carlos po podpisaniu kontraktu.