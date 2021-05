Raków Częstochowa ma za sobą najlepszy sezon w historii, ale w klubie nadal czuć wielki głód sukcesów

Można byłoby to nazwać jedną z najpiękniejszych historii romantycznych w polskiej piłce w ostatnich latach. Ale w przypadku Rakowa trudno mówić o romantyzmie, to raczej przykład świetnie nakreślonego i w pełni zrealizowanego planu. Architektem sukcesu jest Michał Świerczewski, prezes firmy x-kom i właściciel klubu. Kiedy przed kilkoma laty mówił o planach odniesienia największego sukcesu w roku stulecia klubu, kibice wierzyli, były to założenia bardzo śmiałe. Największym sukcesem miało być poprawienie ósmej pozycji w Ekstraklasie (z sezonu 1995/1996) lub wywalczenie Pucharu Polski (w 1967 roku Raków przegrał w finale z Wisłą Kraków).

Tymczasem plan udało się zrealizować i to z nadwyżką. Drużyna Marka Papszuna zdobyła najpierw Puchar Polski, a później wywalczyła srebrne medale PKO Ekstraklasy. Jeśli dodamy do tego, rekordowy transfer Kamila Piątkowskiego do Red Bull Salzburg, to otrzymamy sezon-marzenie, który trudno będzie przebić.

Michał Świerczewski zbudował klub, stawiając na właściwie osoby. Trener Marek Papszun był wyborem nieoczywistym, ale w pełni trafionym. Wymienianie go w kontekście prowadzenia reprezentacji, o czym spekulowano po zwolnieniu Jerzego Brzęczka, najlepiej świadczy o tym, jak jest obecnie postrzegany. Papszun w polskich warunkach wyprzedził myśl szkoleniową, uparcie stawiając i rozwijając system gry z trzema obrońcami. Dzisiaj nawet najlepsze kluby w Europie dostrzegają zalety tego systemu i przechodzą na grę trzema obrońcami. Zwolennikiem tego systemu jest m.in. selekcjoner Paolo Sousa.