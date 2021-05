Raków i Skra Częstochowa z licencjami na PKO Ekstraklasę i pierwszą ligę, ale grać muszą w Bełchatowie i Sosnowcu

Komisja przyznała licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach klubowych UEFA w sezonie 2021/2022. W ramach nałożonego nadzoru infrastrukturalnego Komisja zobowiązała Klub do dostarczenia na koniec każdego miesiąca raportu z postępu prowadzonych prac modernizacyjnych. Jednocześnie Klub będzie czynił starania, by uzyskać zgodę na rozgrywanie meczów PKO BP Ekstraklasy na Miejskim Stadionie Piłkarskim "Raków" przy ul. Limanowskiego 83 w Częstochowie w reżimie sanitarnym, a po zakończeniu prac budowlanych o stałą zgodę na rozgrywanie spotkań w Częstochowie.

- Zarząd stanął na wysokości zadania. Teraz zawodnicy i sztab szkoleniowy wiedzą, że procedury licencyjne nie stoją na przeszkodzie, aby wywalczyć awans do pierwszej ligi. Procedura licencyjna zmusza do dużej pracy i wysiłku, tym bardziej miło, że na końcu drogi czeka nagroda - mówi Piotr Wierzbicki, wiceprezes Skry odpowiedzialny w Skrze za kwestie bezpieczeństwa oraz procedurę licencyjną.

Komisja postanowiła przyznać klubowi Skra Częstochowa licencję upoważniającą do udziału w rozgrywkach I ligi w sezonie 2021/2022 z nadzorem finansowym i infrastrukturalnym. Jednocześnie na klub został nałożony środek kontroli w postaci obowiązku zapłaty kwoty 2000 zł za naruszenie kryterium F.01 Podręcznika Licencyjnego - można przeczytać w komunikacie wystosowanym przez odpowiedni organ Polskiego Związku Piłki Nożnej. Co oznacza druga część tego komunikatu?

- Konkretnie oznacza to brak spełnienia jednego z wymogów kryterium finansowego. W naszym przypadku to brak sprawozdania z badania bilansu spółki Skra S.A. przez biegłego rewidenta. Takie badanie zostało zlecone 29 marca, jednak nie ma technicznej możliwości wykonania go w tak krótkim czasie. Ten przepis podręcznika licencyjnego jest dla mnie osobiście nie do końca spójny z prawem finansowym i obowiązkami Spółek co do terminu przeprowadzania takiego badania. Nawet Urząd Skarbowy nie nakłada na spółki tak krótkiej wymagalności złożenia tego dokumentu. Chcąc jednak grać na szczeblu centralnym musimy stosować się do terminów wyznaczonych przez PZPN. Dokument niebawem zostanie dostarczony do Komisji Licencyjnej - dopowiada wiceprezes Skry.

Reasumując należy stwierdzić, że kwestia awansu zależna jest teraz tylko i wyłącznie od formy sportowej drużyny. Skra po 31 seriach spotkań zajmuje 5. miejsce, które zapewnia udział w barażach od awans (bezpośrednio do Fortuna 1. Ligi awansują drużyny z miejsc 1-2, zespoły, które zajmą miejsca 3-6 stoczą baraże o ostatnie premiowane miejsce). Ostatni kryzys objawiający się serię siedmiu meczów bez zwycięstwa spowodował niepokój wśród działaczy i kibiców, czy uda się utrzymać miejsce barażowe do końca rozgrywek. - Teraz wszystko w głowach, nogach zawodników i sztabu. Liczę, że od następnej kolejki ligowej nasza bessa się skończy i zaczniemy regularnie punktować. Mecze nie będą łatwe. Przed nami cykl spotkań z zespołami walczącymi o ligowy byt, a my wiemy jak gra się z przysłowiowym „nożem na gardle”. Czeka nas ciekawa i bardzo trudna batalia o zakwalifikowanie się do baraży. Nadal wierzę w zespół. Poprzeczka po kontuzjach naszych bardzo ważnych zawodników została zawieszona bardzo wysoko. Ile dla zespołu znaczą Adamowie Olejnik i Mesjasz widać po ostatnich meczach. Jestem przekonany, że gdyby obaj byli obecni na boisku w meczach ze Stalą Rzeszów, Sokołem Ostróda czy GKS-em Katowice to nasza zdobycz punktowa byłaby bogatsza o 9 punktów. Limit błędów i pomyłek już wykorzystaliśmy, zatem czas na serię zwycięstw - komentuje wiceprezes Wierzbicki, odpowiedzialny w Skrze za procedurę licencyjną.