Rekrutacja do przedszkola 2023/2024. Jak wygląda w praktyce? Sprawdzamy w placówkach na Śląsku OPRAC.: Danuta Pałęga

To już ostatnie dni aby zapisać swoje dziecko do przedszkola. W większości placówek ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przypada 15 marca 2023. Jak odbywa się cały proces rekrutacyjny w poszczególnych miastach województwa śląskiego? Oto wytyczne!>>>>>>>>> Pexels / pixabay / archiwum DZ Zobacz galerię (22 zdjęcia)

Ruszył proces rekrutacji dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024. W większości śląskich miast aplikacje w wybranych placówkach składać można do końca marca. Jak przebiega cały proces ubiegania się o miejsce w przedszkolu? Jakie dokumenty trzeba dostarczyć? Co zrobić w przypadku, gdy dziecko nie dostało się na listę przyjętych? Odpowiadamy na najistotniejsze pytania.