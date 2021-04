Resovia - Zagłębie Sosnowiec 1:2 RELACJA, WYNIK Sosnowiczanie zdobyli twierdzę Rzeszów. Duży krok w kierunku utrzymania

Sosnowiczanie przystąpili do meczu z beniaminkiem z dwoma zmianami w stosunki do spotkania z GKS-em Bełchatów. Goncalo Gregorio wykluczyła kontuzja, a Joao Oliveira czerwona kartka.

Zagłębie potrzebowało trochę czasu, aby zagrozić bramce Resovii, ale ataki gości stawały się coraz groźniejsze. W 27. minucie Quentin Seedorf przeprowadził rajd, podał do Patrika Misaka, który przegrał pojedynek z Karolem Dybowskim.

Resovia lepiej weszła w mecz i objęła prowadzenie w 11. minucie. Z rzutu wolnego dośrodkował Rafała Mikulec i Dawid Kubowicz głową skierował piłkę do siatki. Gospodarze nadal przeważali i Szymon Frankowski w 19. minucie odbił mocny strzał z dystansu Cezarego Demianiuka.

Zagłębie zadało decydujący cios

W drugiej połowie trwała ostra walka, sędzia sięgał po żółte kartki. Okazji na gole było jednak na lekarstwo.

Im bliżej końca, tym Resovia mocniej naciskała, ale to Zagłębie zadało cios. Szymon Sobczak zagrał na lewą stronę pola karnego do Patrika Misaka. Słowak uderzył z ostrego kąta i piłka znalazła drogę do siatki!

Zagłębie przerwało serię Resovii sześciu meczów bez porażki (wszystkie w Rzeszowie). Sosnowiczanie zwiększyli przewagę nad spadkowym miejscem do 6 punktów.

Resovia Rzeszów - Zagłębie Sosnowiec 1:2 (1:1)

Bramki: 1:0 Dawid Kubowicz (11), 1:1 Maciej Ambrosiewicz (32), 1:2 Patrik Misak (84)

Resovia: Dybowski - Jaroch, Marković, Kubowicz, Adamski - Mikulec (74. Kiełbasa), Soljić, Wasiluk (46. Kuczałek), Demianiuk (58. Antonik) - Twardowski (58. Zdybowicz), Wróbel (88. Usarz).